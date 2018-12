Trump: "Alleati importanti quando non si approfittano degli Usa"

"Gli alleati sono molto importanti, ma non quando si approfittano degli Stati Uniti". Lo twitta Donald Trump in riferimento al capo del Pentagono, James Mattis, dimessosi per divergenze con il presidente anche in merito al trattamento degli alleati. "Quando Obama ha licenziato Jim Mattis, io gli ho dato una seconda chance. Alcuni ritenevano che non avrei dovuto, ma io ho pensato" di concedergliela, ha quindi aggiunto il tycoon.