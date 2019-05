Trump, al via la visita in Giappone: dispiegati 25mila agenti

Prenderà il via nel pomeriggio a Tokyo la visita di Stato in Giappone del presidente americano Donald Trump. Il tycoon, che sarà accompagnato dalla first lady Melania, sarà il primo capo di stato ad incontrare il nuovo imperatore Naruhito. Trump è anche il primo presidente americano a visitare il Giappone come ospite di Stato dal 2014, quando toccò al suo predecessore Barack Obama. Per garantire la sicurezza saranno dispiegati circa 25mila agenti.