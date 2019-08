Trump accusa la Fed di non tenere il passo con la concorrenza

"La Fed non ha la minima idea: non può mentalmente tenere il passo con la concorrenza di altri Paesi". Donald Trump torna ad attaccare la banca centrale americana, spiegando che al G7 "tutti i leader" erano soddisfatti e contenti "da quanto i loro tassi di interesse siano scesi. La Germania viene al momento pagata per chiedere in prestito soldi". Per il presidente americano infatti la riduzione dei tassi annunciata a luglio dalla Fed è ancora inadeguata.