Mondo
'Non per i minerali e il petrolio'

Trump: "Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale"

23 Dic 2025 - 00:22
 Nuuk © Istockphoto

 

"Non abbiamo bisogno della Groenlandia per i minerali e il petrolio, ma per la sicurezza. Dobbiamo averla. Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale". Lo ha detto Donald Trump.

