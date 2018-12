Trump: "A Usa serve muro, anche Obama ce l'ha intorno a casa sua"

Il presidente americano, Donald Trump, torna a insistere sulla necessità di costruire un muro al confine con il Messico. E lo fa indicando come esempio il muro di cinta della casa degli Obama nella capitale. L'ex presidente e la moglie, twitta Trump, "hanno costruito un muro di dieci piedi (tre metri, ndr) intorno alla loro casa. Sono d'accordo, è necessario per la loro sicurezza. Gli Usa hanno bisogno della stessa cosa, in una versione più grande!".