Trump a Erdogan prima dell'offensiva in Siria: "Non fare lo stupido"

"Non fare lo stupido. Tu non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone, io non voglio essere responsabile della distruzione dell'economia turca". E' il testo della lettera che Trump ha inviato a Erdogan il 9 ottobre, appena prima dell'offensiva militare turca in Siria. Nella lettera, il presidente Usa spiega: "La storia ti guarderà con favore se ti comporti in modo giusto e umano. Ti guarderà come il diavolo se non lo fai".