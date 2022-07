Trump a Bannon: ti hanno maltrattato ma ora puoi dire la verità

"Ho visto come tu e gli altri siete stati maltrattati.

Adesso puoi testimoniare e dire finalmente la verità". Lo ha scritto Donald Trump al suo ex braccio destro Steve Bannon nella lettera per annunciare che gli avrebbe tolto il "privilegio esecutivo", permettendogli così di testimoniare davanti alla Commissione che sta indagando sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. Lo rivela in esclusiva la Cnn che ha ottenuto una copia della lettera poche ore dopo che Bannon ha annunciato di essere disponibile a presentarsi alla Commissione.