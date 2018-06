Trovata morta la sorella minore della regina d'Olanda, probabile suicidio

Negli ultimi tempi si era sentito parlare più di lei che della sorella con la corona. Aveva fatto molto discutere la decisione del presidente argentino, Mauricio Macrì, di affidarle un incarico di responsabilità al ministero dello Sviluppo sociale. Un buon segno per chi si era preoccupato per la salute psicologica della giovane, che per anni aveva sofferto di anoressia. Il segno che Inés stesse meglio. L'occasione, invece, per molti, di puntare il dito contro di lei, mettendo in dubbio le sue capacità e l'obiettività del presidente, accusato di aver adottato un trattamento di favore nei confronti del governo olandese.



Dietro la presunta scelta della donna di togliersi la vita si nasconderebbe la sua grande ossessione per le diete, che l'accomunava alla regina, ma che mentre per quest'ultima faceva parte del passato, per lei costuiva ancora una realtà con cui fare i conti.



Maxima l'aveva scelta anche come damigella di nozze nel 2002 e come madrina di battesimo della sua ultima figlia, Ariane. Dopo la notizia, ha annullato tutti i suoi impegni, tra cui un viaggio nei Paesi baltici, Lettonia, Estonia e Lituania.