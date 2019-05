"E' stata la musica a salvarmi", ha raccontato Arugha in un'intervista alla Cnn. Il 31enne nigeriano infatti è sopravvissuto a un'esplosione durante un attacco terroristico nella regione del Delta, zona ricca di petrolio e molto instabile. E' rimasto sfigurato e ha riportato ustioni e ferite in tutto il corpo. L'attacco è stato rivendicato da un gruppo di milizie che lottano per la liberazione dell'area.



Il suo talento lo ha sviluppato in ospedale dove è rimasto ricoverato per sei mesi. "Mi sono accorto delle mie doti prima del terzo intervento chirurgico - ha affermato -. Così ho iniziato a fare musica per mantenermi felice. In questo modo non sono caduto nella depressione dato che sono rimasto 6 mesi in ospedale dopo l'attentato".