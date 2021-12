Torri gemelle, Cassazione: ok ricorso familiari vittime contro Iran

Ansa

E' stato accolto dalla Cassazione il ricorso dei familiari delle vittime dell'attentato alle Torri Gemelle, dopo che la Corte di Appello di Roma nel 2020 non aveva riconosciuto la validità del verdetto della Corte federale di New York del 2012. I giudici americani avevano condannato l'Iran a risarcire i danni per i morti nell'attacco terroristico. Per gli "ermellini", invece, la normativa Usa è compatibile con il nostro ordinamento.