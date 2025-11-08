Tornado nel sud del Brasile: almeno 5 morti e 130 feriti

Almeno cinque persone sono state uccise e altre 130 ferite da un tornado che venerdì ha devastato una parte del villaggio di Rio Bonito do Iguaçu, nello Stato brasiliano meridionale del Paranà. Lo riportano le autorità locali. Secondo le immagini diffuse dai media, il vento ha rovesciato diverse automobili e distrutto intere abitazioni nel comune situato a circa 300 chilometri dalle famose cascate dell'Iguazú. Il governatore statale Ratinho Junior ha annunciato che "le forze di sicurezza sono in allerta e monitorano le città colpite dalle violente tempeste".