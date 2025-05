Almeno 27 persone sono morte negli Usa per i tornado che hanno colpito alcune zone del Missouri e del Kentucky. Lo riportano i media americani citando le autorità locali. In Kentucky almeno 18 persone sono state uccise dal maltempo e 10 sono in condizioni critiche, ha riferito il governatore Andy Beshear. Diverse vittime si sono registrate nella contea di Laurel e nella contea di Pulaski.