Tornado in Arkansas, il presidente Biden firma lo stato di emergenza

Dopo il tornado che ha devastato alcune zone dell'Arkansas, Joe Biden ha approvato lo stato di emergenza e ha disposto aiuti federali per integrare gli sforzi di recupero statali e locali nelle aree colpite il 31 marzo.

Lo riferisce in una nota la Casa Bianca. Con la disposizione del presidente Usa saranno disponibili finanziamenti federali alle popolazioni colpite nelle contee di Cross, Lonoke e Pulaski. L'assistenza può includere sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri incentivi per aiutare le persone e gli imprenditori a riprendersi dagli effetti del disastro.