Tolosa, liberate quattro donne in ostaggio di un 17enne armato in una tabaccheria | "Sono il braccio armato dei gilet gialli"

Diverse persone sono state prese in ostaggio e ammanettate in una tabaccheria di Blagnac, nei pressi di Tolosa , in Francia, da un 17enne armato, che si è presentato alle forze dell'ordine come "il braccio armato dei gilet gialli". L'assalitore ha liberato le quattro donne ostaggio dopo alcune ore. Aveva chiesto l'intervento di un negoziatore e minacciato di uccidere un ostaggio, aprendo il fuoco diverse volte contro la polizia.

Il sequestratore resta però ancora asserragliato, armato, all'interno del Bar-Tabac di Blagnac. In casa del diciassettenne, ha riferito il procuratore di Tolosa Dominique Alzeari, è stata trovata una sorta di lettera testamento in cui si mostra preoccupato per il suo stato di salute - forse legato a una depressione - e dichiara di voler agire per il movimento dei gilet gialli. Era noto per piccoli furti. A dicembre, era stato fermato a margine di una manifestazione delle casacche gialle. Il giovane indossa un casco, equipaggiato con una telecamera GoPro.



In un primo momento il sequestratore aveva rilasciato uno dei clienti del bar. "L'uomo - ha raccontato - è entrato con un casco in testa, ma il volto non era coperto. Aveva anche una telecamera di tipo GoPro. Ci ha detto che era per il nostro bene", ha aggiunto.