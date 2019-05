Tolosa, quattro donne in ostaggio di un 17enne armato in una tabaccheria | "Sono il braccio armato dei gilet gialli"

Diverse persone sono state prese in ostaggio e ammanettate in una tabaccheria di Blagnac, nei pressi di Tolosa, in Francia, da un 17enne armato, che si è presentato alle forze dell'ordine come "il braccio armato dei gilet gialli". L'assalitore, che ha chiesto l'intervento di un negoziatore e minaccia di uccidere un ostaggio, ha aperto il fuoco diverse volte contro la polizia. Un ostaggio è stato rilasciato: nel locale ci sono ancora 4 donne.