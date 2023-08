Titanic, verso nuova spedizione: il governo Usa si oppone

Si torna a parlare della spedizione verso il Titanic.

A due mesi circa dalla tragedia del Titan, il batiscafo imploso mentre portava alcuni turisti a visitare il relitto della nave, viene infatti proposto un nuovo programma per andare alla scoperta di ciò che resta del transatlantico. La società georgiana che ha i diritti di proprietà e recupero sul relitto, la RMS Titanic Inc., ha infatti programmato di tornare negli abissi marini nel maggio 2024. Il governo degli Stati Uniti si è però opposto ed è scattata la battaglia legale, che sarà celebrata in un tribunale della Virginia.