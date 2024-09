Titan, le ultime parole dal sommergibile: "Qui tutto bene"

Lunedì hanno avuto inizio due settimane di udienze sul caso indette dal Marine Board of Investigations della Guardia costiera statunitense con l'obiettivo di scoprire i fatti che circondano l'incidente e sviluppare raccomandazioni per prevenire tragedie simili in futuro. Si prevede che il Marine Board of Investigations della Guardia Costiera ascolterà fino a 10 ex dipendenti di OceanGate, ed esperti di sicurezza marittima ed esplorazione sottomarina, scrive la Bbc.