Tirana, altissima la tensione per le proteste dell'opposizione albanese guidata da Lulzim Basha, che è scesa oggi in piazza contro il premier socialista Edi Rama per chiedere "un governo transitorio che prepari elezioni anticipate che siano libere e in rispetto degli standard internazionali". Un gruppo di manifestanti ha assalito il palazzo di governo, tentando di sfondare l'entrata principale, ma è stato respinto dalle forze della Guardia Repubblicana che dall'interno dell'edificio, ha lanciato lacrimogeni. Due poliziotti feriti e quattro manifestanti con problemi respiratori è il bilancio provvisorio degli scontri

Il primo ministro Rama è nel mirino dei manifestanti che lo accusano di corruzione e ne chiedono le dimissioni immediate. Hanno lanciato fumogeni e pietre contro l'edificio del governo, controllato da un imponente dispiegamento di forze di polizia. Lo slogan piu' ripetuto: "Rama vattene". Rama, che ha dato il via nel 2017 al suo secondo mandato aveva annunciato che non sarebbe stato in città durante le proteste. Aveva iin programma di andare a Valona per incontrare gli abitanti. Rama è regolarmente contestato dalla principale formazione d'opposizione, il Partito democratico di centrodestra.