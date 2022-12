Allarme Fbi: la Cina usa TikTok per diffondere la sua influenza

Secondo l'Fbi, la Cina utilizzerebbe TikTok per esercitare la sua influenza sul mondo.

La principale fonte di preoccupazione, ha sottolineato il direttore dell'agenzia Usa, Chris Wray, è il fatto che Pechino detenga la chiave dell'algoritmo dell'app e questo permette "sia di manipolare i contenuti sia di utilizzarli per influenzare". Inoltre secondo Wray, le autorità cinesi sono anche in grado di raccogliere e conservare i dati degli utenti. "Tutte queste cose sono nelle mani di un governo che non condivide i nostri valori e che ha una missione molto in contrasto con gli interessi degli Stati Uniti. E questo ci preoccupa", ha aggiunto il capo dell'Fbi.