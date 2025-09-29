Vietnam, in arrivo il tifone Bualoi: evacuate centinaia di migliaia di persone

Il Vietnam è stato colpito nelle ultime ore dal tifone Bualoi, che ha già provocato gravi conseguenze nelle Filippine centrali, causando almeno 20 vittime. Nella notte il ciclone ha toccato terra nella provincia settentrionale di Ha Tinh, muovendosi verso nord-ovest. Secondo i meteorologi locali, la tempesta è destinata a perdere intensità attraversando le aree collinari delle province di Ha Tinh e Nghe An.

Le autorità vietnamite hanno predisposto evacuazioni di massa: oltre 210.000 cittadini sono stati trasferiti in aree sicure a Da Nang e altri 32.000 nella città di Hue. Il maltempo, con venti che hanno raggiunto i 133 km/h, piogge torrenziali e mareggiate superiori al metro, ha causato estesi blackout elettrici, colpendo circa 347.000 famiglie. In diverse zone si registrano strade sommerse, tetti scoperchiati e numerosi alberi abbattuti.