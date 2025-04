Morto McCarrick, ex cardinale ridotto allo stato laicale per pedofilia

Theodore McCarrick, l'ex cardinale ridotto allo stato laicale dopo che il Vaticano lo aveva riconosciuto colpevole di pedofilia, è morto a 94 anni. Lo ha confermato l'arcivescovo della capitale, cardinale Robert W. McElroy, senza dare ulteriori particolari sugli ultimi giorni del porporato. Affetto da demenza senile, McCarrick aveva evitato l'anno scorso di esser messo sotto processo per abusi su un minore in Wisconsin dopo che già un processo simile a suo carico era stato sospeso in Massachusetts. Per anni è stato la guida spirituale dell'arcidiocesi di Washington.