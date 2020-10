Thailandia, treno travolge corriera: almeno 17 morti

Almeno 17 morti e decine di feriti: è il bilancio di un violento scontro tra un treno e un autobus avvenuto in Thailandia. Lo riferiscono le autorità locali. La corriera era diretta a un tempio nella provincia di Cha Choeng Sao per una cerimonia in occasione della fine della Quaresima buddista, ha detto un capo della polizia distrettuale. "Il bilancio delle vittime che abbiamo finora è di 17", ha precisato.