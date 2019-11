Thailandia, Papa Francesco arrivato a Bangkok: ad accoglierlo la cugina

Papa Francesco è arrivato a Bangkok, prima tappa del suo viaggio apostolico in Asia. Francesco è stato ufficialmente accolto in aeroporto da rappresentanti delle istituzioni, dal Nunzio apostolico in Thailandia e dai vescovi del Paese. Ad accogliere Papa Francesco anche la cugina del pontefice, suor Ana Rosa Sivori, salesiana argentina ma da oltre cinquant'anni missionaria in Thailandia