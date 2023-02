Thailandia, morto il capitano 17enne della squadra di ragazzi salvati da una grotta nel 2018

Il minore è morto in Inghilterra, dove stava frequentando un'accademia sportiva. Cinque anni fa fu estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per due settimane

Il 17enne Duangphet "Dom" Phromthep , che era il capitano della squadra di giovanissimi calciatori e che in terra inglese frequentava un'accademia sportiva, cinque anni fa era rimasto intrappolato per più di due settimane . Il minore è stato trovato privo di sensi nella sua stanza domenica alla Brooke House College Football Academy , nel Leicestershire, ed è stato portato in ospedale, dove è deceduto martedì. Anche la scuola ha confermato la sua morte.

"Questo evento ha lasciato la nostra comunità universitaria profondamente rattristata e scossa", ha dichiarato il direttore dell'accademia, Ian Smith. "Ci uniamo nel dolore a tutta la famiglia di Dom, agli amici, agli ex compagni di squadra e a coloro che sono stati coinvolti in tutte le fasi della sua vita, così come a tutti coloro che sono stati colpiti in qualsiasi modo da questa perdita in Thailandia e in tutta la famiglia del college".

Le autorità hanno riferito che il 17enne era apparentemente in buona salute. La madre di Dom ha detto di sperare che un monaco buddista in Inghilterra possa condurre dei riti per suo figlio, in modo che il suo spirito non rimanga intrappolato dove è morto, secondo le credenze della religione asiatica.

Giovanissimo capitano Dom era il capitano dei Wild Boars, squadra di calcio giovanile della provincia settentrionale thailandese di Chiang Rai. Dodici membri della squadra, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, e il loro allenatore stavano esplorando il complesso di grotte di Tham Luang nel giugno 2018 quando rimasero intrappolati per il rapido innalzamento delle acque. Scattò una massiccia operazione di ricerca e salvataggio che coinvolse sommozzatori internazionali e tenne il mondo con il fiato sospeso per giorni. La storia della squadra, che è stata seguita intensamente dai media internazionali, è stata raccontata in diversi film, tra cui il lungometraggio di Ron Howard del 2022 "Tredici vite" e il documentario del 2021 "The Rescue".