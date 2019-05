Thailandia, la spiaggia del film "The Bech" con Leonardo DiCaprio resterà chiusa fino al 2021

1 Isole Phi Phi – Thailandia

La spiaggia Maya Bay, sull'isola thailandese di Phi Phi Leh, diventata nota grazie al film del 2000 con Leonardo DiCaprio "The Beach", resterà chiusa fino al 2021. Lo ha deciso il Dipartimento dei Parchi Nazionali tailandesi per consentire alla barriera corallina di riformarsi. La baia era stata infatti chiusa lo scorso giugno - inizialmente per sei mesi - a causa dell'inquinamento e dell'erosione delle barriere coralline causati dal massiccio afflusso di turisti. Una volta riaperta, la spiaggia sarà comunque accessibile a un numero chiuso di visitatori giornalieri.