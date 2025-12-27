Thailandia e Cambogia firmano il cessate il fuoco immediato

Thailandia e Cambogia hanno concordato un "cessate il fuoco immediato" nel loro conflitto di confine che ha causato almeno 47 morti e quasi un milione di sfollati in tre settimane, secondo una dichiarazione congiunta ottenuta dall'Afp dalla parte cambogiana. "Entrambe le parti concordano un cessate il fuoco immediato a partire dalla firma di questa dichiarazione congiunta, con decorrenza dalle 12 ora locale del 27 dicembre 2025", si legge nel documento, firmato dai ministri della Difesa dei due vicini del Sud-est asiatico.