Thailandia, Covid: retromarcia governo su obbligo vaccinazione visitatori

In Thailandia il governo ha revocato l'obbligo di vaccinazione Covid per i visitatori in arrivo nel Paese, che era stato annunciato soltanto lo scorso fine settimana.

Lo ha riferito il ministero della Salute, secondo cui l'obbligo è reso superfluo dal "sufficiente livello di immunizzazione" in Cina e nel resto del mondo. L'obbligo di vaccinazione per i visitatori internazionali, annunciato sabato 7 gennaio dall'autorità thailandese per l'aviazione civile, aveva innescato immediate polemiche da parte delle amministrazioni locali, che avevano paventato un crollo dei flussi turistici.