Thailandia: "Sulla Cambogia pronti a negoziare con Trump"

La Thailandia è pronta a negoziare sul conflitto con la Cambogia con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump se questi dovesse richiederlo: lo ha affermato il premier tailandese, Anutin Charnvirakul. "Se il presidente degli Stati Uniti chiama, dovremmo rispondere e parlare: ma dobbiamo spiegargli la situazione in modo che capisca. Non può conoscere i dettagli meglio di me, quindi glieli spiegherò io", ha proseguito. Il premier ha però precisato che non vi è stato ancora alcun contatto tra lui e Trump: "Se dovesse arrivare una richiesta che porti a dei negoziati, saremo pronti a parlarne", ha concluso.