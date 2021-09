Texas, venti fino a 120 km/h: arriva l'uragano Nicholas

Ansa

Venti fino a 120 chilometri all'ora, piogge forti e allagamenti, la tempesta tropicale Nicholas si è rafforzata e trasformata in un uragano, abbattendosi sulla costa del Texas; ora punta minacciosa verso Houston. Il sindaco Sylvester Turner ha detto che la città è in stato di massima allerta. Le autorità hanno eretto barricate, attivato l'ufficio di gestione delle emergenze e chiesto ai residenti di non uscire di casa.