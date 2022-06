Texas, tentati contatti telefonici con killer Uvalde: "Non ha risposto"

Un negoziatore ha tentato di contattare ripetutamente il killer della scuola elementare del Texas, Salvador Ramos, quando era nella classe dove ha poi compiuto la strage.

"Abbiamo chiamato tutti i numeri ma non ha risposto", afferma il sindaco di Uvalde Don McLaughlin in un'intervista al Washington Post, sottolineando che il negoziatore probabilmente non sapeva che i bambini nella scuola stavano chiamando il 911, il 113 italiano. Il sindaco, che era accanto al negoziatore, non era a conoscenza delle telefonate.