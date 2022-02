Texas, quasi 70mila persone senza elettricità per tempesta di neve

Afp

Il rigido clima invernale e la tempesta di neve che sta attraversando gli Stati Uniti da Sud a Est ha lasciato quasi 70mila texani senza elettricità. Le scuole sono chiuse in tutto lo Stato. Almeno altre 24mila persone sono al buio e al freddo in Arkansas. Gli istituti scolastici sono stati chiusi anche in Kansas e Oklahoma, mentre l'Illinois ha dichiarato lo stato di emergenza. Intanto le compagnie aeree hanno cancellato oltre 5mila voli tra nazionali e internazionali.