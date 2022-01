Texas, liberato uno dei quattro ostaggi della sinagoga

Ansa

Uno degli ostaggi della sinagoga a Colleyville, in Texas, è stato liberato illeso. "Vogliamo che il sequestratore sappia che Aaifa Siddiqui e la sua famiglia condannano il suo gesto. Questo soggetto non ha nulla a che fare con Aaifa, con la sua famiglia e con la campagna globale per chiedere giustizia", ha affermato la famiglia di Aaifa Siddiqui, la donna in carcere per terrorismo che l'uomo armato aveva dichiarato essere sua sorella.