Texas, emergenza migranti: 9mila haitiani al confine con il Messico

Afp

Emergenza migranti in Texas: fra gli 8mila e i 9mila haitiani hanno attraversato negli ultimi giorni il Rio Grande e sono accampati sotto un ponte al confine con il Messico nel sud dello Stato, in quella che è definita un'emergenza umanitaria e sfida logistica senza precedenti. L'afflusso record rappresenta una difficoltà per l'amministrazione Biden, già alle prese con la sistemazione e il trasferimento di 60mila evacuati afghani.