Texas, Corte Suprema sospende esecuzione di un detenuto

In Texas, la Corte Suprema ha sospeso in extremis la controversa condanna a morte di Robert Roberson, il 57enne uomo autistico condannato per la morte della figlia nel 2002. I giudici, che inizialmente avevano respinto la richiesta di sospensione, hanno infine accolto la richiesta dei membri di una commissione parlamentare dello Stato che ha emesso un mandato di comparizione per l'uomo affinché possa testimoniare, il prossimo 21 ottobre, davanti a una commissione della Camera che sta esaminando il suo caso.