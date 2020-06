Texas, afroamericano ucciso dalla polizia: spunta un video

Un afroamericano di 40 anni è morto per soffocamento, in Texas, dopo essere stato fermato dalla polizia a seguito di un inseguimento perché non aveva rispettato l'alt. La vittima Javier Ambler era scesa dalla macchina con le mani in alto: nel bloccarla gli agenti hanno premuto sul collo fino a quando non ha perso i sensi. Il caso che ricorda quello di George Floyd è accaduto il 28 marzo, ma il video è stato diffuso solo oggi.