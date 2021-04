Tesla schiantata in Texas, Musk: "Autopilota non era inserito"

Ansa

Elon Musk, numero uno della Tesla, interviene a proposito dell'incidente che ha visto coinvolta una delle sue vetture che si è schiantata contro un albero in Texas portando alla morte di due persone. "I dati recuperati finora mostrano che l'Autopilot non era in funzione e che il proprietario della vettura non aveva acquistato l'opzione 'Full Self-Driving' (che consente la guida totalmente autonoma ndr)", ha twittato Musk. .