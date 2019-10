Terza notte di scontri in Catalogna, la polizia usa i lacrimogeni

Per la terza notte consecutiva si registrano violenti scontri tra manifestanti e polizia in Catalogna, in particolare a Barcellona e a Girona, dopo la condanna al carcere dei leader indipendentisti. Nel capoluogo i manifestanti hanno eretto barricate in strada, dato fuoco ad alcune auto e lanciato oggetti contro la polizia che ha risposto con cariche di alleggerimento e il lancio di lacrimogeni.