Terrorismo, Usa e Onu: Saif al-Adel è il nuovo capo di Al Qaeda

Il rapporto Onu

In un rapporto dell'Onu, citato dal Guardian, emerge come il punto di vista predominante degli Stati membri delle Nazioni Unite sia "che al-Adel sia ora il leader de facto di Al Qaeda, rappresentando per ora la continuità. Ma la sua leadership non può essere dichiarata a causa della sensibilità di Al Qaeda alle preoccupazioni dei talebani afghani di non riconoscere la morte di Zawahiri a Kabul e il fatto della presenza di al-Adel nella Repubblica islamica dell'Iran".