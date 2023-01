Terrorismo, Usa: Isis rimane minaccia attiva e credibile

L'uccisione di Bilal al-Sudani avrà un "impatto significativo" sulla capacità dell'Isis di condurre operazioni di terrorismo.

Lo ha detto il capo della comunicazione del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, commentando il raid compiuto in Somalia. Tuttavia, ha aggiunto, l'Isis rimane una "minaccia terroristica vitale e credibile", non solo in Africa, ma anche in Afghanistan e in Medioriente.