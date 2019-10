Terrorismo, sei persone condannate alla pena di morte in Egitto

Sei persone sono state condannate alla pena di morte da un tribunale del Cairo con l'accusa di terrorismo per aver condotto un attacco davanti a un hotel vicino alle piramidi di Giza, in Egitto. Altri 8 imputati sono stati condannati al carcere a vita. Le accuse si riferiscono ad un attacco condotto nel gennaio del 2016 davanti a un posto di blocco della Sicurezza davanti al Three Pyramids Hotel. Nell'attentato non ci furono vittime.