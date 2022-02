Terrorismo, maxiprocesso stragi di Parigi di nuovo sospeso per Covid

E' stato di nuovo sospeso per Covid il maxiprocesso per le stragi terroristiche del 13 novembre 2015 a Parigi: è la terza volta che accade.

Questa volta è risultato positivo l'imputato belga-marocchino Mohammed Amri, secondo quanto annunciato dal presidente del tribunale Jean-Louis Périés. Gli attentati causarono la morte di 130 persone e il ferimento di 350. Era stato sospeso in precedenza prima per la positività dell'unico superstite dei commando, Salah Abdeslam, poi per un altro imputato, Ali El Haddad Asufi.