Terrorismo, la Francia: "Possibile che latitanti italiani siano qui"

Secondo il ministro francese della Giustizia, Nicole Belloubet, è "possibile" la presenza in Francia di 14 italiani ricercati per terrorismo da Roma dagli Anni di Piombo. Parigi, sottolinea però, "non ha ancora ricevuto" richieste di estradizione. E ha assicurato che, quando sarà il momento, ci sarà "una discussione" in merito con l'Italia e "ce ne occuperemo con la massima attenzione".