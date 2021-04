Terrorismo, incoraggiavano attacchi contro Francia: 3 arresti in Spagna

-afp

Tre uomini sono stati arrestati a Granada, in Spagna, per aver diffuso post sui social media che incitavano i giovani a compiere attacchi terroristici contro obiettivi francesi. La cellula ha lanciato le minacce dopo che la rivista satirica Charlie Hebdo aveva ripubblicato, a settembre, le contestate caricature del profeta Maometto. Durante l'operazione, la polizia ha recuperato "documenti preziosi" per le indagini.