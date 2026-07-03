Terremoto Venezuela, Garcia Dalla Costa (Cesvi) da Caracas: "Situazione ben peggiore di quella che avevo immaginato"

Come dicevo, la popolazione colpita ha bisogno di tutto. Le famiglie hanno perso casa, averi, macchina e, purtroppo, come stiamo verificando in questi giorni, anche chi non è stato direttamente coinvolto nel terremoto e quindi non ha perso la propria abitazione magari ha perso il lavoro perché le fabbriche o gli uffici dove erano collocati gli impieghi sono stati distrutti. Quindi, anche queste sono persone che hanno bisogno di supporto, perché di fatto hanno perso la loro fonte di reddito.