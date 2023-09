Terremoto 4.3 nel sud della Croazia, al confine con la Bosnia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 si è registrata intorno alle 19 nel sud della Croazia, non lontano dalla località di Metkovic, al confine con la Bosnia-Erzegovina.

Il sisma, riferiscono i media regionali, è stato avvertito in una vasta regione, in località di entrambi i Paesi balcanici. Non sono giunte notizia di eventuali danni.