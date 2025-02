Terremoto, stato d'emergenza nell'isola greca di Amorgos per sciame sismico

Proseguono le scosse di terremoto nella zona delle isole Cicladi, in Grecia. Dopo Santorini, anche l'isola di Amorgos è stata dichiarata in stato di emergenza per fronteggiare le conseguenze dello sciame sismico. La decisione, che rimarrà in vigore fino all'11 marzo, è stata annunciata dal segretario generale della Protezione Civile, Vassilis Papageorgiou, riporta Kathimerini. Finora sono state registrate oltre 14mila scosse tra il 26 gennaio e il 9 febbraio con epicentro nel braccio di mare tra Santorini, Amorgos, Ios e Anafi.