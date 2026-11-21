Hernando Tavera, direttore dell'Istituto geofisico peruviano, ha dichiarato a Latina Noticias che "nonostante la sua magnitudo e la sua profondità, non è stato così intenso come lo sarebbe stato a una profondità minore", ha affermato. "Ha scosso l'intera regione centrale del Perù. Dalla zona di Ancash a Ica e verso la zona di Junín, arrivando praticamente ai margini della giungla", ha aggiunto.