Terremoto in Perù, danni alle abitazioni e gente in strada
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La scossa è stata registrata a 30 chilometri da Junín, a una profondità di 129 chilometri. Gente in strada a Lima. Sisma avvertito fino alla regione amazzonica e anche in diverse zone di Quito, capitale dell'Ecuador
Un sisma di magnitudo 6.7 ha colpito il Perù centrale. Come reso noto dall'Istituto geofisico peruviano (Igp), il terremoto si è verificato alle 19:09 ora locale (1:09 ora italiana) a 30 chilometri a nord-ovest della città di Junín, a una profondità di 129 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nella capitale, Lima, e nelle regioni di Ancash, Ica, Ucayali, Cerro de Pasco, Huánuco e Callao. Il terremoto è stato avvertito anche in alcune zone di Quito, capitale dell'Ecuador.
Come spiega il quotidiano peruviano El Comercio, il terremoto è stato avvertito dalla popolazione con intensità da moderata a forte. A Lima - 150 chilometri in linea d'aria da Junin - le famiglie hanno abbandonato le proprie case dopo aver avvertito la scossa, percepita anche nella regione amazzonica. I giornalisti dell'Afp hanno osservato centinaia di persone evacuare gli edifici nel quartiere di Miraflores.
Hernando Tavera, direttore dell'Istituto geofisico peruviano, ha dichiarato a Latina Noticias che "nonostante la sua magnitudo e la sua profondità, non è stato così intenso come lo sarebbe stato a una profondità minore", ha affermato. "Ha scosso l'intera regione centrale del Perù. Dalla zona di Ancash a Ica e verso la zona di Junín, arrivando praticamente ai margini della giungla", ha aggiunto.
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Il ministro della Difesa del Perù, Rafael Belaunde, ha riferito che "sono stati segnalati danni lievi alle abitazioni in diverse zone della regione di Junín, oltre a interruzioni dell'erogazione di energia elettrica e limitazioni alla circolazione stradale". Belaunde ha aggiunto che "non si registrano danni alle persone, né conseguenze per la loro integrità fisica o salute". Il quotidiano El Comercio riporta però di un ragazzo di 17 anni rimasto ferito nel quartiere di Barrios Altos dopo che un pezzo di cemento proveniente da una galleria gli è caduto in testa. Il giovane è stato trasportato all'Ospedale 2 de Mayo, dove è attualmente in cura.
Il Perù si trova lungo la cosiddetta "Cintura di fuoco del Pacifico", arco caratterizzato da un'intensa attività sismica che si estende dal Giappone, attraverso il Sud-est asiatico, fino a coprire l'intero bacino del Pacifico.