Oltre 50 i feriti

Terremoto in Tibet, almeno 16 le vittime: Xi ordina massimi sforzi per i soccorsi

L'area colpita si trova ad alta quota ed è caratterizzata da temperature rigide; ancora in corso la ricerca di ulteriori dispersi

23 Ott 2026 - 06:30
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© Ingv

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Il presidente cinese Xi Jinping ha invocato sforzi a tutto campo nei soccorsi e nell'assistenza ai feriti, dopo il terremoto di magnitudo 7 che ha colpito ieri la contea di Baqing, nella città di Nagqu, nella regione autonoma del Tibet, provocando almeno 16 vittime. Lo riporta l'agenzia "China News Service". Xi ha sottolineato la necessità di contenere il numero delle perdite e di monitorare attentamente l'evoluzione del sisma e le condizioni meteorologiche. L'area colpita si trova ad alta quota ed è caratterizzata da temperature rigide. Il presidente ha inoltre chiesto di organizzare i soccorsi "in modo scientifico" e prevenire disastri secondari, accelerare l'invio di materiali di emergenza. Ha infine chiesto un'adeguata sistemazione per gli sfollati e il ripristino delle infrastrutture danneggiate. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in fase di svolgimento.

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