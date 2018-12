Terremoto nelle Filippine, rientra l'allerta tsunami: nessun ferito

E' rientrato l'allarme tsunami diramato dalle autorità delle Filippine dopo il terremoto di magnitudo 7.2 registrato in mare alle 11:39 locali (le 4:39 italiane). In precedenza gli esperti avevano messo in guardia la popolazione dalla possibilità che onde anomale potessero svilupparsi e raggiungere le coste fino a 300 chilometri dall'epicentro del sisma. La scossa non ha provocato danni a persone o cose.