davanti alle coste di Honshu

Terremoto di magnitudo 6.7 al largo del Giappone, allerta tsunami

09 Nov 2025 - 09:54
Il Giappone ha diramato un allarme tsunami in seguito a un terremoto di magnitudo 6.7 avvenuto davanti alle coste di Honshu. 

